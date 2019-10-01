The Washington Times: В КНДР сообщили, что переговоры с США состоятся 5 октября

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В КНДР сообщили, что переговоры с США о денуклеаризации состоятся 5 октября

Вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон-хуэй заявил, что Северная Корея и США договорились о возобновлении переговоров по денуклеаризации, которые состоятся 5 октября, — сообщает The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Чхо Сон-хуэй сказал, что 4 октября Северная Корея и США проведут предварительную встречу перед проведением переговоров на рабочем уровне 5 октября. В заявлении, опубликованном официальным корейским центральным информационным агентством, Чхо выразил оптимизм относительно итогов переговоров. «Я ожидаю, что переговоры на рабочем уровне приведут к эффективному проведению переговоров на официальном уровне», — сказал Чхо.

Напомним, переговоры по денуклеаризации зашли в тупик после февральского саммита, который прервался после того, как американская сторона отклонила требования Северной Кореи об ослаблении санкций в обмен на частичное разоружение.

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Заявление Чхо прозвучало после того, как Северная Корея позитивно оценила предложение Трампа об использовании «нового метода» в ядерных переговорах с КНДР. Северная Корея также приветствует решение Трампа об увольнении бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который выступал за «ливийскую модель» односторонней денуклеаризации в качестве образца для Северной Кореи.