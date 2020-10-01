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Сотни гондурасских мигрантов направляются пешком в США, — Associated Press (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Сотни гондурасских мигрантов направляются пешком в США, - Associated Press (ФОТО)
 
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Сотни гондурасских мигрантов направляются пешком в США из-за пандемии COVID-19

Первая сотня гондурасских мигрантов, надеющихся добраться до Соединенных Штатов, вошла пешком в Гватемалу через недавно открытую границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

По данным иммиграционных властей Гватемалы, власти планировали зарегистрировать мигрантов при их въезде и предложить помощь тем, кто хочет вернуться назад. Но около 800 человек сумели пересечь официальную границу в Коринто, не зарегистрировавшись.

Сотни гондурасских мигрантов направляются пешком в США, — Associated Press (ФОТО)

Перед переходом границы 17-летний Эдвин Омар Молино из Кортеса сказал, что хочет уехать из Гондураса, потому что не может найти работу. Он обвинил президента Хуана Орландо Эрнандеса в том, что он загнал страну в нищету. «Даже когда вы хотите найти работу, ее нет. Вот почему мы покидаем нашу страну», — сказал Молино. «Есть пандемия и это меня пугает», — добавил он. Но он сказал, что не сможет помочь своей семье добиться успеха, не рискуя.

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Сотни гондурасских мигрантов направляются пешком в США, — Associated Press (ФОТО)

Шансы на то, что большой караван мигрантов достигнет границы США, очень невысокие. В связи с пандемией легальный въезд в США практически невозможен, а нелегальный въезд в США сложен как никогда.

Власти Гватемалы раньше требовали от мигрантов предоставить документы, подтверждающие отрицательный результат теста на COVID-19. Но на прошлой неделе они заявили, что не будут требовать прохождения теста для тех, кто проводит в стране менее 72 часов. Десятки гватемальских полицейских и солдат поддерживают порядок.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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