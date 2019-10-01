Оружие, кредиты и энергетика: Россия расширяет свое стратегическое присутствие в Африке

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Предстоящий африканский саммит в Сочи, предоставит Москве платформу для официального закрепления своих дипломатических усилий в Африке

22 октября в Москве пройдет первый в истории Панафриканский саммит в Сочи. Первое заседание предоставит России платформу для оценки свои намерений в Африке, где Москва может выступать в качестве активиста в экономических и политических вопросах., информирует enovosty.com/news.

На сегодняшний день запланировано участие более 40 африканских лидеров в двухдневном мероприятии, многие из которых родом из стран, с которыми у России никогда не было исключительно тесных отношений. Но способность Москвы оказывать влияние на эти новые страны ограничена довольно скромным бюджетом, который не дотягивает до средств, выделяемых восточными и западными конкурентами.

Таким образом, расширение дипломатических усилий России в Африке, вероятно, будет направлено не столько на оказание чисто финансовой поддержки, сколько на развитие более прагматичного партнерства в сфере безопасности и инфраструктуры.

Что может предложить Россия

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Москва является поставщиком дешевого оружия в Африку в течение примерно 60 лет. На предстоящем саммите Россия, скорее всего, будет снова предлагать африканским странам дешевые приобретения в военной сфере.

Россия также предложит помощь африканским государствам в строительстве энергетических установок. И есть шанс, что Москва подпишет новые соглашения в сфере ядерной энергетики.

Москва может подкрепить военные сделки кредитами, хотя их масштаб почти наверняка будет меньшим, чем те, что предлагают западные и восточные государства.

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Китай, например, давно предлагает африканским лидерам крупные инвестиции в инфраструктуру. Между тем Япония, Европа и США, как правило, сосредоточены на более устойчивых инвестиционных программах. А в последние годы деньги из Катара и других стран Персидского залива все чаще попадают и в Африку.

Но такая стратегия неосуществима для России, которая в последние годы сталкивается с собственными бюджетными ограничениями. Таким образом, Москва, вероятно, будет по-прежнему сосредоточена на поиске более выгодных возможностей, которые с меньшей вероятностью оставят ее без средств.

При этом Москва может найти другие способы предоставления услуг и продажи оборудования африканским государствам с использованием российского финансирования. Например, у России есть много текущих проектов по добыче природных ресурсов в Африке, которые взаимовыгодны как для России, так и для ее африканских партнеров, таких как Мозамбик.

Москва часто использует эти выгодные контракты по добыче ресурсом для предоставления кредита. При правильных условиях такая стратегия может дать аналогичные контракты с большим количеством африканских стран.

Одной из главных целей российской миссии в Африке было и будет — использование оставшегося советского наследия.

Во время холодной войны Россия поддерживала различные повстанческие группы и режимы по всей Африке. Эта стратегия также включала прямую поддержку местных участников в войнах против против союзников США и Европы, в частности в Анголе и Мозамбике.

Наступление России в Африке будет по-прежнему сильно зависеть от ее существующих связей с бывшими советскими союзниками, такими как Египет. И действительно, президент России Владимир Путин будет принимать участие в саммите в Сочи вместе с президентом Египта Абдель-Фаттахом Ас-Сиси, который также сейчас возглавляет Африканский союз, состоящий из 55 членов.