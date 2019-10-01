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ЕС призывает США не начинать новую тарифную войну

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ЕС призывает США не начинать новую тарифную войну из-за субсидий Airbus и Boeing

Претендент на должность комиссара ЕС по торговле ирландец Фил Хоган призвал Соединенные Штаты Америки не начинать экономически разрушительную тарифную войну с Европейским союзом из-за субсидий Airbus и Boeing, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Ранее, Всемирная торговая организация постановила, что Европа незаконно субсидировала Airbus, нанеся серьезный ущерб компании Boeing.

ЕС призывает США не начинать новую тарифную войну

В ответ Дональд Трамп планирует ввести тарифы на европейские товары, включая вино, сыр и оливки. Позже ЕС выдвинул аналогичные обвинения, обвинив правительство США в незаконном субсидировании Boeing.

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«Я бы попросил Соединенные Штаты вести с нами переговоры, а не вести торговую войну, которая только наносит ущерб США и ЕС», — сказал Фил Хоган.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 100

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