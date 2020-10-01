ЕС начинает судебный процесс против Великобритании

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ЕС начинает судебный процесс против Великобритании из-за соглашения о свободной торговле

В Европейском Союзе сообщили, что начинают судебный процесс против Великобритании в связи с ее планами принять торговое законодательство, которое будет являться «нарушением обязательства добросовестности, изложенного в Соглашении о Brexit», заключенном в прошлом году. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Британия была членом ЕС до 31 января. Обе стороны сейчас пытаются заключить соглашение о свободной торговле до истечения переходного периода Brexit, который должен закончиться в конце 2020 года. Однако разногласия по положениям о внутреннем рынке испортили отношения.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что британский план «является нарушением обязательства добросовестности, изложенного в Соглашении о Brexit».

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В правительстве Великобритании сообщили, что уважают соглашение о Brexit. Но хотят зафиксировать положения, которые могут помешать торговле между Северной Ирландией и Великобританией.