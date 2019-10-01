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Эрдоган объявил о начале строительства военных кораблей для Пакистана

Главная » Последние новости » Новости мира » Эрдоган объявил о начале строительства военных кораблей для Пакистана
 
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Президент Эрдоган сказал, что Турция является одной из 10 стран мира, способных строить, проектировать и обслуживать военные корабли, используя свои собственные национальные возможности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна начала строительство военного корабля, который будет продан ВМС Пакистана, информирует enovosty.com/news.

Эрдоган сделал это заявление в воскресенье, когда присутствовал на двойной церемонии ввода в эксплуатацию нового турецкого военного корабля TCG Kinaliada и корабля класса MILGEM (национальная военная программа Турции) для Пакистана, сообщает государственное агентство новостей Anadolu. Президент заявил, что Турция является одной из 10 стран мира, способных строить, проектировать и обслуживать военные корабли, используя собственные национальные возможности, и надеется, что Пакистан получит выгоду от судна, строительство которого началось в воскресенье.

«Наш флот, богатый славными победами, переносит это наследие в будущее, еще более укрепляя его», — сказал Эрдоган.

По его словам, гордость Турции — это ее «первоклассное оборудование, дисциплина, квалифицированный персонал и все достижения».

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В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт на приобретение четырех кораблей класса MILGEM, которые могут быть скрыты от радара, из Турции, сообщила Anadolu. Во время церемонии командующий ВМС Пакистана адмирал Зафар Махмуд Аббаси и Эрдоган разрезали первую металлическую пластину первого из четырех корветов класса MILGEM типа Ada. В то время как два корвета будут построены в Турции, следующие два будут построены в Пакистане посредством передачи технологий.

Эрдоган сказал собравшимся, что пакистанско-турецкие отношения имеют большой потенциал для сотрудничества в области оборонного производства.

Суда MILGEM имеют длину 99 метров, водоизмещающий объем 2400 тонны и скорость 29 морских миль.

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Автор: Оксана Ельченко
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