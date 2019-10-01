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Associated Press: Возмущенные голландские фермеры идут в Гаагу, чтобы требовать уважения

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Возмущенные голландские фермеры идут в Гаагу, чтобы требовать уважения к своей профессии

Тысячи голландских фермеров идут в Гаагу, чтобы требовать большего уважения к своей профессии, — сообщает Майк Кордер в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Фермеры устроили национальный день протеста из-за того, что правительство Нидерландов планирует ввести меры по сокращению выбросов парниковых газов. Широкий пакет мер включает в себя план предоставления финансовой помощи фермерам, которые хотят прекратить свою деятельность или принять более экологически-безопасные методы ведения сельского хозяйства.

К основным требованиям фермеров относится важность сохранения прежнего количество животных и чтобы «независимая сторона» измеряла выбросы углерода и азота, производимые фермами. «Это касается наших семей, нашего будущего, будущего наших детей. Речь идет о нашем образе жизни», — сказал один из организаторов протеста овцевод Барт Кемп. Кемп призвал законодателей «к новой эре, в которой прислушиваются к мнению производителей продуктов питания». Организаторы также заявили: «Мы не животные, злоупотребляющие окружающей средой. У нас есть сердце».

Ранее некоторые парламентарии в правящей коалиции страны предложили сократить количество животных на фермах на 50%, чтобы сократить выбросы азота. Министр сельского хозяйства Карола Шоутен заявила, что такого сокращения не будет, пока она занимает свой пост.

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Автор: Оксана Ельченко
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