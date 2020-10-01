Армия США стала на один шаг ближе к лазерному оружию

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США стали на один шаг ближе к лазерному оружию

В США помощник министра обороны по закупкам, логистике и технологиям сообщил, что армия Соединенных Штатов стала на один шаг ближе к лазерному оружию, информирует enovosty.com/news.

Согласно сообщению, правительственно-промышленная группа интегрирует технологию направленного энергозаряда на платформы Stryker.

Установленная на новейшее шасси Stryker A1 система DE-MSHORAD вместе с системой Interim Maneuver Short-Range Air Defense (IM-SHORAD) будет использоваться для защиты армии от беспилотных авиационных систем (БПЛА), роторных самолетов, а также ракетных, артиллерийских и минометных угроз.

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