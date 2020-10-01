Армия США стала на один шаг ближе к лазерному оружию
США стали на один шаг ближе к лазерному оружию
В США помощник министра обороны по закупкам, логистике и технологиям сообщил, что армия Соединенных Штатов стала на один шаг ближе к лазерному оружию, информирует enovosty.com/news.
Согласно сообщению, правительственно-промышленная группа интегрирует технологию направленного энергозаряда на платформы Stryker.
Установленная на новейшее шасси Stryker A1 система DE-MSHORAD вместе с системой Interim Maneuver Short-Range Air Defense (IM-SHORAD) будет использоваться для защиты армии от беспилотных авиационных систем (БПЛА), роторных самолетов, а также ракетных, артиллерийских и минометных угроз.
Читайте: В США успешно испытали лазерное оружие CLWS (ВИДЕО)