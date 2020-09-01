В Беларуси тысячи студентов бойкотировали начало учебного года (ВИДЕО)
В Беларуси студенты бойкотировали начало учебного года
В Беларуси тысячи студентов, не согласные с результатами президентских выборов, бойкотировали начало учебного года. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.
Cтуденты, размахивая флагами, устроили марши и собирали подписи, призывая Лукашенко уйти в отставку.
Задержание возле главного корпуса БГУ 1 сентября. pic.twitter.com/3kLw7cKNCP
— TUT.BY (@tutby) September 1, 2020
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Студенты организовали пикет в центре Минска.
Но ОМОН преградил им путь. На обнародованных видео видно, как студентов задерживают силовики.
Настоящий праздник pic.twitter.com/K3T4OCZRoA
— Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020
Лукашенко в первый учебный день посетил профессионально-техническое училище в Барановичах. Он сказал, что насыщенное событиями лето закончилось и «пора направить энергию в творческое русло». Лукашенко назвал протестующих «крысами», которых поддерживает из-за границы.
В то же время, в оппозиции назревает раскол. Лидер оппозиции Мария Колесникова и команда находящегося в заключении кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании партии под названием «Вместе».
Светлана Цихановская сказала, что заявление Бабарико и Колесниковой о проведении конституционной реформы направлено на отвлечение от главной цели — смещения Лукашенко и проведения новых выборов.