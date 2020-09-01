В Беларуси тысячи студентов бойкотировали начало учебного года (ВИДЕО)

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В Беларуси студенты бойкотировали начало учебного года

В Беларуси тысячи студентов, не согласные с результатами президентских выборов, бойкотировали начало учебного года. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Cтуденты, размахивая флагами, устроили марши и собирали подписи, призывая Лукашенко уйти в отставку.

Студенты организовали пикет в центре Минска.

Но ОМОН преградил им путь. На обнародованных видео видно, как студентов задерживают силовики.

Настоящий праздник pic.twitter.com/K3T4OCZRoA — Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020

Лукашенко в первый учебный день посетил профессионально-техническое училище в Барановичах. Он сказал, что насыщенное событиями лето закончилось и «пора направить энергию в творческое русло». Лукашенко назвал протестующих «крысами», которых поддерживает из-за границы.

В то же время, в оппозиции назревает раскол. Лидер оппозиции Мария Колесникова и команда находящегося в заключении кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании партии под названием «Вместе».

Светлана Цихановская сказала, что заявление Бабарико и Колесниковой о проведении конституционной реформы направлено на отвлечение от главной цели — смещения Лукашенко и проведения новых выборов.