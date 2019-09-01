США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Тихоокеанском регионе

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Соединенные Штаты планируют размещение наземных ракет средней дальности в западной части Тихого океана, включая Японию и Южную Корею

«Чем раньше, тем лучше» — таковы желаемые сроки для развертывания обычных ракет средней дальности наземного базирования в западной части Тихого океана, считает министр обороны США Марк Эспер. И теперь, когда Соединенные Штаты вышли из Договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД, РСМД) , нет никаких препятствий, которые не позволяют Вашингтону размещать ракеты в Азии., информирует enovosty.com/news.

Однако США рискуют столкнуться с большими проблемами со стороны региональных союзников, озабоченных тем, что они станут мишенью для Китая и России. Соединенным Штатам будет гораздо сложнее фактически развернуть оружие в западной части Тихого океана.

Решение Соединенных Штатов выйти из договора о РСМД отчасти связано с отсутствием Китая в договоре, что позволило Пекину разместить обширный и сложный арсенал наземных ракет средней дальности.

Поэтому неудивительно, что Вашингтон, освобожденный от ограничений, предусмотренных договором о РСМД, теперь намерен развернуть свои собственные наземные ракеты в регионе, чтобы противостоять преимуществам Китая в условиях усиливающейся конкуренции между двумя странами.

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Первый тип ракет, который США хотят развернуть, — это наземные варианты существующих типов, такие как томагавк BGM-109 и, возможно, крылатые ракеты JASSM-ER.

Эти типы ракет, однако, имеют довольно ограниченную дальность действия (радиус действия Томагавка составляет около 1600 километров). В более долгосрочной перспективе Соединенные Штаты, вероятно, разработают широкий спектр ракет, которые будут иметь большую дальность и их будет сложнее перехватить.

По крайней мере, на начальном этапе Соединенные Штаты будут стремиться разместить ракеты в районах, где они вряд ли столкнутся с большим противодействием, таких как территория США на Гуаме в западной части Тихого океана. Остров является самым легким с точки зрения развертывания ракет.

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В то время как Соединенные Штаты будут в конечном итоге разрабатывать ракеты средней дальности, которые могут достичь китайских целей с Гуама, остров слишком мал, чтобы представлять серьезную угрозу для восточноазиатского гиганта.

Между тем, другой великий державный противник Соединенных Штатов в этом регионе, Россия, не будет находиться в радиусе действия каких-либо ракет средней дальности, размещенных на Гуаме, хотя последующие ракеты большей дальности смогут поразить восток страны.

В результате, Соединенным Штатам придется искать другие места для размещения своих ракет. И для этого первыми кандидатами являются главные союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Южная Корея, Япония и, возможно, даже Филиппины.

Однако, Вашингтону будет не так просто убедить Сеул, Токио и Манилу разрешить размещение ракет. Южная Корея уже исключила такую ​​возможность, как и Австралия — хотя Вашингтон даже формально не обращался к Канберре по этому вопросу.