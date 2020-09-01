«Новый уровень провокации РФ»: российский Су-27 нарушил воздушное пространство страны-члена НАТО

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Российский Су-27 нарушил воздушное пространство Дании

Российский Су-27 нарушил воздушное пространство страны-члена НАТО Дании. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

«Этот инцидент демонстрирует неуважение России к международным нормам и суверенному воздушному пространству союзного государства. Мы по-прежнему бдительны, готовы обеспечить круглосуточную безопасность воздушного пространства НАТО, — сказал командующий ВВС НАТО генерал Джефф Харриджан

Датские самолеты Quick Reaction Alert были запущены для противодействия Су-27, однако российский истребитель повернул назад до перехвата.

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«Несанкционированное вторжение в суверенное воздушное пространство является серьезным нарушением международного права. Пятничный инцидент является первым подобным инцидентом за несколько лет и свидетельствует о новом уровне провокационного поведения россиян», — говорится в сообщении