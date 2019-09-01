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Израиль тайно разжигает конфликт между Ираном и Ираком

Главная » Последние новости » Новости мира » Израиль тайно разжигает конфликт между Ираном и Ираком
 
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Израиль расширяет свою борьбу против иранской деятельности в Ираке, рискуя вызвать серьезную эскалацию конфликта в регионе

Похоже, что Израиль тайно расширил свою борьбу против деятельности Ирана в Ираке, рискуя обострением, которое потенциально может разжечь конфликт между США и Ираном, информирует enovosty.com/news.

В последние месяцы несколько складов боеприпасов, контролируемых иракскими ополченцами, связанными с Ираном, таинственным образом взорвались, и, как полагают, за этим стоит Израиль. По крайней мере, один из этих взрывов был организован Израилем, сообщил американский чиновник изданию The Wall Street Journal, и множество других изданий также подтвердили причастность Израиля. Утверждается, что в результате нападения погибли два иранских командира.

Израиль проводил атаки в Сирии и в других местах против иранских сил и их союзников, чтобы помешать Ирану установить оружие вблизи границ Израиля. Последний инцидент, по-видимому, отмечает первое известное израильское нападение на Ирак с 1981 года, когда израильские силы уничтожили ядерный реактор Осирак в стране.

«У Ирана нет иммунитета нигде, наши силы действуют в каждом секторе против иранской агрессии», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе. «Мы будем и впредь принимать решительные и ответственные действия против Ирана и его сателлитов в целях безопасности Израиля», — добавил он.

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США и Иран находятся на грани вооруженного конфликта с июня, когда президент Дональд Трамп в последнюю минуту отменил ответные удары по иранским ракетным объектам, которые сбили американский беспилотник.

Абу Махди аль-Мухандис, заместитель главы группы местных иракских ополченцев, известных как Народные мобилизационные силы, предупредил на этой неделе, что США будет «в конечном итоге ответственность за то, что произошло», и что у них «нет другого выбора, кроме как защитить себя «.

Советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон публично предупредил в начале мая, что «любое нападение» иранских сил или их союзников на военные силы США будет «встречено неослабевающей силой». Ранее государственный секретарь Майк Помпео предупредил, что смерти одного американца от рук Ирана станет достаточно, чтобы вызвать военный ответ.

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Президент Дональд Трамп пригрозил «покончить» с Ираном и написал в Твиттере, что ««Если Иран хочет войны, то это будет официальный конец Ирана». С расширением израильских операций в Ираке опасность эскалации конфликта в регионе только возрастает.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 13

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