Германия извинилась перед поляками за преступления немцев во время Второй мировой войны
Президент Германии во время посещения Польши извинился за вооруженные преступления немцев, совершенные за годы Второй мировой войны.
Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня, 1 сентября, на мероприятии, посвященном пострадавшим во время Второй мировой войны полякам, признал вину за военные преступления, совершенные немцами, информирует enovosty.com/news.
На траурной церемонии в городе Велюнь (Польша) он сообщил, что склоняет свою голову перед жертвами нападений. «Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения», — отметил Штайнмайер.
Стоит отметить, что эту фразу президент ФРГ произнес как на немецком, так и на польском языках.
Помимо этого, он призвал мир помнить о большой трагедии и быть готовыми принимать ответственность за совершенные поступки. Президент Германии добавил, что немцы теперь всегда ответственны за Вторую мировую.
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Штайнмайер рад, что, несмотря на исторические невзгоды, современные Германия и Польша смогли примириться между собой.
Справка. Сегодня в городе Велюнь проходит мероприятие, посвященное почтению памяти жертв Второй мировой войны. Церемония началась еще до момента восхода солнца. Помимо Франка-Вальтера Штайнмайера, присутствовал и Анджей Дуда.