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В Йемене во время парада повстанцы сбросили бомбу на трибуну, где стояли чиновники (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Йемене во время парада повстанцы сбросили бомбу на трибуну, где стояли чиновники (ВИДЕО)
 
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В Йемене произошли ужасающие теракты, в ходе которых погиб 51 человек и десятки получили ранения

Йеменские повстанцы во время проведения военного парада сбросили с беспилотника бомбу на трибуну, где стояли высокопоставленные чиновники. Кроме того, хуситами по параду была выпущена баллистическая ракета средней дальности. В это же время группа смертников подорвала себя возле полицейского участка в другой части города. По словам чиновников, в результате этих нападений, по предварительным данным, погиб 51 человек и десятки ранены, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Сотрудник службы безопасности Йемена сообщил, что среди погибших во время парада был и поддерживаемый ОАЭ военный командир Моньер аль-Яфи, известный по прозвищу Абул Ямама. На момент взрыва ракеты он выступал на параде с речью.

В другой части города автомобиль, автобус и три мотоцикла взорвались возле полицейского участка во время утренней переклички полицейских. По словам сотрудника полиции Абдель Дайем Ахмед, в нападении участвовало четыре террориста-смертника. В результате взрывов погибло 11 человек и около 29 человек получили тяжелые ранения.

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Старший офицер полиции Закарья Ахмед, находившийся в полицейском участке во время взрывов, назвал этот теракт «катастрофой». «Я взлетел в воздух и упал на пол. Когда я встал на ноги, я увидел, как горят тела, а другие лежат на полу», — сказал Ахмед. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы в полицейском участке.


Автор: Оксана Ельченко
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