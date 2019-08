В Йемене во время парада повстанцы сбросили бомбу на трибуну, где стояли чиновники (ВИДЕО)

В Йемене произошли ужасающие теракты, в ходе которых погиб 51 человек и десятки получили ранения

Йеменские повстанцы во время проведения военного парада сбросили с беспилотника бомбу на трибуну, где стояли высокопоставленные чиновники. Кроме того, хуситами по параду была выпущена баллистическая ракета средней дальности. В это же время группа смертников подорвала себя возле полицейского участка в другой части города. По словам чиновников, в результате этих нападений, по предварительным данным, погиб 51 человек и десятки ранены, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Сотрудник службы безопасности Йемена сообщил, что среди погибших во время парада был и поддерживаемый ОАЭ военный командир Моньер аль-Яфи, известный по прозвищу Абул Ямама. На момент взрыва ракеты он выступал на параде с речью.

POWERFUL video shows the #Houthi drone attack on #Yemen 🇾🇪 military parade on Al-Anad air base using Qasef2, a rebel version of #Iran 🇮🇷 Ababil-T UAV

Yemeni gov now says "this attack shows we will NEVER have peace with the Houthis" pic.twitter.com/Se3JIbiA1R

