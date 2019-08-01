Трамп неожиданно предложил Путину помощь

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Путин отказался принимать помощь у американского коллеги

Американский президент предложил главе Российской Федерации помощь в тушении масштабных лесных пожаров. Об этом стороны поговорили во время проведенного телефонного звонка. Так, звонок вечером в среду, 31 июля, совершил глава Белого дома. По сообщениям пресс-службы Кремля, Дональд Трамп предложил оказать содействие Российской Федерации в борьбе с лесными пожарами в Сибири, информирует enovosty.com/news.

В свою очередь, Владимир Путин выразил благодарность американскому коллеге «за внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке», но отказался. Он отметил, что предложением воспользуются в случае необходимости. Он заявил, что на данный момент в РФ уже создали мощную авиагруппировку, которая будет вести борьбу с огнем, уничтожающим леса.

Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении использовать военных для помощи в тушении огня. Это вызвало много негодований от людей. К тому же, ранее появилась информация о том, что тушить огонь в России решили шаманы.