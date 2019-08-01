The Washington Times: Президент Ирана назвал санкции США «детскими»

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Президент Ирана Хасан Рухани назвал новые санкции США в отношении министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа «детскими»

Президент Ирана Хасан Рухани назвал новые санкции США в отношении министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа «детскими», которые препятствуют дипломатии, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Заявление Хасана Рухани прозвучало после того, как администрация Дональда Трампа объявила о введении финансовых санкций в отношении министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа в рамках своей усиливающейся кампании давления на Исламскую Республику.

«Они начали заниматься детскими делами», — сказал Рухани. «Каждый день они заявляют: «Мы хотим вести переговоры с Ираном без каких-либо предварительных условий. А затем они накладывают санкции на министра иностранных дел», — сказал он.

Необходимо отметить, что американские санкции, введенные против министра иностранных дел Ирана, не препятствуют поездкам Зарифа в Нью-Йорк в рамках его работы в Организации Объединенных Наций. Они также, по мнению экспертов, мало влияют на финансовое положение Зарифа.