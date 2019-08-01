Reuters: Британия отказывается от обмена танкерами с Ираном
Министр иностранных дел Доминик Рааб сообщил, что Британия отказывается от обмена танкерами с Ираном
Британия категорически исключает возможность обмена иранского танкера, задержанного ею в Гибралтаре, на британский танкер, захваченный Ираном в Персидском заливе, — сообщает Гай Фолконбридж в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
«Мы не собираемся обмениваться: если люди или нации незаконно задерживают суда, то необходимо придерживаться верховенство закона и норм международного права», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
«Мы не собираемся обменивать иранское судно, которое было задержано на законных основаниях, на судно, которое было задержано незаконно», — сказал он. «Поэтому, я считаю, что бартер или торг в данной ситуации не уместен», — подчеркнул Рааб
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Напомним, напряженность между Ираном и Великобританией резко возросла после того, как иранские военные захватили нефтяной танкер под британским флагом. Это произошло после того, как британские силы задержали иранский нефтяной танкер под Гибралтаром по обвинению в нарушении санкций относительно Сирии.