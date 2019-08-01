К борьбе с лесными пожарами в Сибири подключились шаманы: вызывают дождь

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Шаманы коренных народов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири.

Об этом рассказал представитель коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, фольклорист Тимофей Молданов, информирует enovosty.com/news.

Ранее он разместил на своей странице в Facebook «обращение ко всем шаманам». «Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье! — написал Молданов. — Давайте назначим время и будем вместе камлать. Просьба откликнуться всем у кого дети, внуки, иначе что останется им».

«Уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края-в Томской области, Хакассии, Кемерово, Новосибирске. В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири!», — пишет шаман.

Лесные пожары в Сибири могут опасно повлиять на экологию планеты и изменения климата в долговременной перспективе. Об этом заявила эксперт Всемирной метеорологической организации Оксана Тарасова, объяснив это влиянием продуктов горения на окружающую среду.

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«Аэрозольное пятно от пожаров двигается в сторону Арктики. Когда аэрозоли выпадают на снег, то изменяют альбедо – свойства снега, его возможность отражать солнечную радиацию. Это приводит к тому, что начинаются дополнительные таяния», – предупредила эксперт.

Таким образом, повышение температуры в масштабах планеты провоцирует лесные пожары, которые, в свою очередь, приводят к дальнейшему росту температуры. Замыкается круг.

Напомним, по состоянию на начало августа, в России общая площадь лесных пожаров достигала трех миллионов гектаров. Для тушения пожаров дополнительно отправили 10 самолетов Ил-76 и 10 специализированных вертолетов.

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