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Associated Press: В Северной Корее подтвердили информацию о проведенных испытаниях

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: В Северной Корее подтвердили информацию о проведенных испытаниях
 
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В Центральном информационном агентстве Северной Кореи сообщили, что КНДР провела испытательный запуск новой системы многократного запуска ракет

В Северной Корее официально сообщили, что провели испытательный запуск новой системы многократного запуска ракет, — сообщает Ким Тонг-Янг в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Также было сообщено, что лидер Ким Чен Ын внимательно наблюдал за первым испытательным запуском системы многократного запуска ракет. Сообщение официального Центрального информационного агентства Северной Кореи (KCNA) отличается от оценки вооруженных сил Южной Кореи, которые пришли к выводу, что в Северной Корее были запущены две баллистические ракеты малой дальности.

Associated Press: В Северной Корее подтвердили информацию о проведенных испытаниях

Последние пуски ракет стали вторым испытанием оружия Северной Кореей за последние несколько недель и были восприняты мировой общественностью как попытка оказать давление на Вашингтон и Сеул на фоне тупиковой ситуации в ядерных переговорах. Ранее Пхеньян также выражал недовольство относительно запланированных военных учений США и Южной Кореи.

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В KCNA сообщили, что Ким выразил удовлетворение относительно проведенных испытаний и сообщил, что новая система вскоре будет выполнять «основную роль» в боевых операциях его сухопутных войск и создаст «неизбежное бедствие для сил, становящихся жирной целью оружия».

Associated Press: В Северной Корее подтвердили информацию о проведенных испытаниях

В докладе северокорейского информационного агенства напрямую не упоминаются Соединенные Штаты или Южная Корея, но эксперты говорят, что ракетная система, наряду с новыми ракетами малой дальности потенциально может представлять серьезную угрозу обороне Южной Кореи. Северная Корея размещает тысячи ракетных пусковых установок и артиллерийских орудий вблизи границы с Южной Кореей.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 38

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