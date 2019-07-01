В Мексике сенсационно выпал снег: высота сугробов достигает 1,5 метров (ВИДЕО)

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В мексиканском городе Гвадалахара выпал снег, заставив задуматься о проблеме изменения климата

В мексиканском городе Гвадалахара сенсационно выпал снег. В некоторых местах высота сугробов достигает 1,5 метра, — сообщает Euronews , информирует enovosty.com/news.

«Я был свидетелем сцен, которых я никогда раньше не видел: высота сугробов достигала одного метра», — сообщил губернатор региона Халиско Энрике Альфаро, сказав, что это заставило задуматься о проблеме изменения климата. Губернатор также отметил, что никто в результате инцидента не пострадал.

Несмотря на летнюю жару, снег засыпал тракторные прицепы и автомобили. В городе разрушились десятки зданий. В стране ввели чрезвычайное положение.

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