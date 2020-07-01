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В Латвии запретили российский телеканал

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В Латвии запретили российский телеканал RT

Латвия запретила вещание российского телеканала RT, который находится под контролем государства. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В целом, Национальный совет электронных СМИ (НСЭСМИ) запретил вещание в Латвии семи каналов, принадлежащих сети RT. В стране запрещено вещание RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV

В своем постановлении латвийские национальные наблюдатели заявили, что телекомпания RT в своих программах пыталась представить Латвию как несостоявшееся государство.

В Латвии запретили российский телеканал

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В Латвии и странах Балтии RT широко известен как пропагандистский инструмент Кремля, направленный на оказание влияния на русское население страны

Ранее сообщалось, что Литва запретила вещание российских телеканалов «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Музыка Первого», «Дом Кино Премиум», «О!», «Пятый канал», «Поехали» и «Телекафе». Телеканалы принадлежат российскому бизнесмену, который включен в санкционный список ЕС за поддержку нарушения территориальной целостности Украины.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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