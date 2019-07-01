В Италии обнаружили фреску с Иисусом Христом возрастом 900 лет

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В Риме в одном из храмов была найдена удивительная находка, которая датируется 12 веком.

В церкви Святого Алексея, которая расположена на Авентинском холме, обнаружили фреску с изображением Иисуса Христа, а также на ней есть святой, в честь которого и был построен храм. Для Рима это удивительная находка, так как подобных произведений искусства там не было найдено, информирует enovosty.com/news.

Это открытие сделала археолог Клаудиа Вирджани. Ей в руки попали архивные документы, где было сказано, что в одной из церкви рабочие нашли фреску в отличном состоянии во время укрепления стен колокольни в 1985 году. Однако не указывалось, что эта за церковь.

У археолога заняло время, чтобы отыскать нужный храм. Сейчас идет реставрация этой находки, и вскоре фреска будет представлена публике.

Ее уникальность заключается в том, что фреске почти тысячу лет. Ее высота составляет 4 метра, а ширина почти метр. Часть находки спрятана за стеной, поэтому тяжело оценить ее пока целиком.

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