Reuters: Встреча Трампа и Ким Чен Ына создала «беспрецедентное доверие» между двумя странами (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Встреча Трампа и Ким Чен Ына создала "беспрецедентное доверие" между двумя странами (ВИДЕО) Reuters: Встреча Трампа и Ким Чен Ына создала "беспрецедентное доверие" между двумя странами (ВИДЕО)

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына привела к договоренностям относительно продолжения диалога о денуклеаризации и, по мнению северокорейских СМИ, создала «беспрецедентное доверие» между двумя странами

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о продолжении диалога относительно денуклеаризации Корейского полуострова, — сообщает Джойси Лии в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ким Чен Ын сказал, что только его хорошие отношения с Трампом сделали возможной их личную встречу и он надеется, что их отношения будут продолжать приносить хорошие результаты. «Смелое, смелое решение» двух лидеров, которое привело к исторической встрече и «создало беспрецедентное доверие между двумя странами», — сообщили в северокорейских СМИ.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш приветствовал встречу между Трампом и Кимом и «полностью поддерживает продолжающиеся усилия сторон по установлению новых отношений в направлении устойчивого мира, безопасности и полной денуклеаризации Корейского полуострова».

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«Тот факт, что переговоры по ядерной тематике начались, очень обнадеживает, но это не означает, что обе стороны уже скорректировали свои позиции и создали условия для успешных переговоров на рабочем уровне», — сказал профессор Ким Хен Вук Корейской национальной дипломатической академии.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что его прибытие в Северную Корею является важным событием для всех и огромной честью.