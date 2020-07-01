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Новый закон о безопасности в действии: полиция Гонконга произвела первый арест

Главная » Последние новости » Новости мира » Новый закон о безопасности в действии: полиция Гонконга произвела первый арест
 
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Полиция Гонконга произвела свой первый арест на основании нового закона о национальной безопасности, введенного центральным правительством Китая, арестовав в среду протестующего за ношение флага, призывающего к независимости Гонконга.

Этот человек был арестован после того, как полиция неоднократно предупреждала толпу в ходе демонстрации протеста в торговом районе Козвей-Бей о том, что они могут нарушить закон, согласно заявлению полиции в Твиттере, информирует enovosty.com/news.

Новый закон о безопасности в действии: полиция Гонконга произвела первый арест

Закон, введенный Китаем после прошлогодних антиправительственных акций протеста на полуавтономной территории, вступил в силу во вторник в 11 часов вечера по местному времени.

Закон запрещает сепаратистскую, подрывную или террористическую деятельность, а также вмешательство иностранцев во внутренние дела города.

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Новый закон о безопасности в действии: полиция Гонконга произвела первый арест

Любой человек, участвующий в сепаратистских действиях, таких как выкрикивание лозунгов или поднятие баннеров и флагов, призывающих к независимости города, нарушает закон независимо от того, используется ли насилие.

Новый закон о безопасности в действии: полиция Гонконга произвела первый арест

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Наиболее серьезные правонарушители законодательства, такие как те, кто считается организаторами преступлений, могут получить максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Другие правонарушители могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трех лет, краткосрочному задержанию или ограничению свободы.

Лидер Гонконга решительно поддержала новый закон в своей речи по случаю 23-й годовщины передачи территории от колониальной Великобритании.

«Это решение было необходимым и своевременным для поддержания стабильности в Гонконге», — сказала Кэрри Лэм после церемонии поднятия флага и исполнения государственного гимна Китая.

Новый закон о безопасности в действии: полиция Гонконга произвела первый арест

Церемония поднятия флага на площади Голден-Баухиния в ознаменование годовщины передачи Гонконга Китаю в Гонконге, в среду, 1 июля 2020 года. 

Новый закон о безопасности в действии: полиция Гонконга произвела первый арест

Демократическая политическая партия «Лига социал-демократов» организовала марш протеста во время церемонии поднятия флага. Около дюжины участников скандировали лозунги, повторяющие прошлогодние требования протестующих о проведении политической реформы и расследования обвинений в злоупотреблениях со стороны полиции.

Принятие закона во вторник еще больше размывает различие между правовыми системами полуавтономного Гонконга, которые поддерживали аспекты британского права после передачи в 1997 году, и авторитарной системой Коммунистической партии материка. Критики говорят, что закон фактически прекращает программу «одна страна, две системы», в рамках которой Гонконгу была обещана высокая степень автономии.

Новый закон о безопасности в действии: полиция Гонконга произвела первый арест

Этот закон непосредственно направлен против некоторых акций антиправительственных протестующих в прошлом году, которые включали нападения на правительственные учреждения и полицейские участки, ущерб станциям метро и закрытие международного аэропорта города. Акты вандализма в отношении государственных учреждений или общественного транспорта могут преследоваться по закону как подрывная деятельность или терроризм, в то время как любой, кто принимает участие в действиях, признанных сепаратистскими, также будет нарушать новый закон.

Полиция Гонконга выступила с заявлением, в котором говорилось, что они будут считать незаконным любой флаг или знамя, поднятые протестующими, которые способствуют отделению Гонконга от Китая или выражают поддержку независимости Тибета, Синьцзяна и самоуправляющейся островной демократии Тайваня, на которую претендует Китай.

Источник: Associated Press


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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