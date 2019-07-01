«Не ждите дешевых денег»: Международные эксперты призвали правительства перестать полагаться только на центробанки

Главная » Последние новости » Новости мира » "Не ждите дешевых денег": Международные эксперты призвали правительства перестать полагаться только на центробанки "Не ждите дешевых денег": Международные эксперты призвали правительства перестать полагаться только на центробанки

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Участники международного финансового форума предупредили, что восстановление мировой экономики не может опираться только на поддержку центробанков, а восстановление экономики отдельных стран должно опираться на применение новых инструментов государственной политики, таких как стимулирование финансовой инфраструктуры и сокращение бюрократических процедур для ведения бизнеса.

Участники международного финансового форума предупредили, что восстановление мировой экономики не может опираться только на поддержку со стороны Федерального резерва США и Европейского центрального банка, — сообщает Дэвид МакХьюдж в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Представители международной финансовой организации «Банк международных расчетов» (BIS) предупреждают, что правительствам необходимо применять новые инструменты стимулирования экономики и нельзя полагаться только на стимулы центробанка, такие как снижение процентных ставок и приобретение облигаций, которые снижают рыночные затраты по займам и формируют «дешевые займы».

Новая политика должна в себя включать государственные расходы по стимулированию финансовой инфраструктуры, реформы, способствующие росту, в частности, сокращение бюрократических процедур для ведения бизнеса. «Денежно-кредитная политика больше не может быть главным двигателем экономического роста, и необходимо задействовать другие движущие силы государственной политики, чтобы обеспечить устойчивую динамику мировой экономики», — говорится в ежегодном экономическом отчете BIS.

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