В Германии прошли испытания нового пулемета MG4 (ФОТО)

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В Германии прошли испытания нового ручного пулемета MG4

Федеральное управление Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке обратилось к руководству воздушно-десантной бригады 26 с просьбой провести испытания нового оружия. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Усовершенствованная версия ручного пулемета MG4 разработана немецким производителем огнестрельного оружия Heckler&Koch. Пулемет обладает непревзойденными эксплуатационными характеристиками: благодаря низкой отдаче, выстрел легко контролируется, обеспечивая высокую точность цели.

Отличная боевая эффективность и дальность стрельбы, оптимальная скорострельность и простота в обращении делают его универсальным оружием.

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В дополнение к новому дизайну новая версия MG4 также получила новый прицел 4×30. Вес пулемета составляет около 8,6 кг.

После проведенных испытаний полученные результаты проходят оценку. Управление по развитию армии и компания Heckler&Koch вносят последние доработки для обеспечения поставок оружия уже в следующем году.