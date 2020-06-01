Капсула SpaceX Crew Dragon доставила астронавтов на МКС

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Капсула SpaceX Crew Dragon доставила астронавтов на МКС

Капсула SpaceX Crew Dragon доставила астронавтов НАСА Боба Бенкена и Дуга Херли на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что астронавтов впервые доставил на орбиту космический аппарат, принадлежащий и управляемый частной компанией, а не НАСА.

Ожидается, что компания Boeing Co, которая производит свою собственную космическую ракету, в следующем году впервые запустит в космос корабль CST-100 Starliner с космонавтами на борту. НАСА предоставило SpaceX и Boeing около 8 миллиардов долларов на разработку ракет-конкурентов.

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