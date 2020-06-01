Эскалация напряженности в Китае может стать препятствием для глобальных фондовых рынков, — Reuters

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Торговая война, которая началась всерьез весной 2018 года, была постоянным источником неустойчивости для глобальных рынков.

Распоряжение президента США Дональда Трампа в пятницу о начале процесса отмены особого режима в отношении Гонконга, вероятно, вернет напряженность в отношениях между Китаем и США в ближайшие месяцы, создав новый двигатель неустойчивости на глобальном фондовом рынке, информирует enovosty.com/news.

Некоторые инвесторы говорят, что действия Трампа твердо возвращают на передний план проблему, которая ушла ранее в этом году, когда Вашингтон и Пекин заключили соглашение по Фазе 1 в своей многолетней битве за условия торговли.

Торговая война, которая началась всерьез весной 2018 года, была постоянным источником неустойчивости для глобального рынка. Фаза 1 позволила S&P 500 подняться до исторического максимума в начале года, пока не появился коронавирус. С тех пор COVID-19 был основным двигателем настроений инвесторов.

В то время как напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира вновь начала проявляться в течение последнего месяца, когда Соединенные Штаты обвинили Китай в распространении вируса, действия Трампа теперь могут ознаменовать начало нового витка эскалации. Инвесторы заявили, что это может привести к нестабильности, поскольку администрация стремится устранить целый ряд политических соглашений, от экстрадиции до экспортного контроля, и угрожает новыми санкциями.

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Возрождение напряженности в отношениях между США и Китаем добавит серьезных рисков, которые уже нависают над рынком. Инвесторы заявили, что рынок по-прежнему сосредоточен на траектории пандемии коронавируса и потенциальных признаках выздоровления в США.

Инвесторы все больше нервничают из-за того, что фондовый рынок США за последние два месяца стал оторванным от экономических разрушений, вызванных общенациональными блокировками. Индекс S&P вырос более чем на 35% по сравнению с мартовскими минимумами, даже несмотря на то, что ключевые показатели, такие как безработица и валовой внутренний продукт, продемонстрировали худшие показатели со времен Великой депрессии.

В мае рост фондового рынка замедлился, поскольку инвесторы оценили, как поведет себя вирус и как восстановится мировая экономика, потому что страны начали ослаблять ограничения. Серьезный разрыв между Вашингтоном и Пекином в настоящее время может подорвать эту оценку. Напряженность в отношениях США и Китая является «одним из основных рыночных рисков» во второй половине 2020 года.

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Жесткая риторика Трампа против Китая происходит в разгар предвыборной кампании 2020 года, в которой опросы общественного мнения показывают, что американские избиратели все больше озлобляются в сторону Пекина, особенно из-за нового коронавируса.

Другие говорят, что надвигающиеся президентские выборы в США означают, что Трамп будет действовать осторожно, чтобы не допустить более широкого разрыва.

Источник: Reuters