Великобритания планирует к сентябрю запустить в массовое производство вакцину от коронавируса, — ученые

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Ученые Великобритании настроены оптимистично относительно результатов клинических исследований новой вакцины против COVID-19. Первая стадия клинических испытаний прошла успешно и уже к сентябрю ученые надеются на запуск массового производства препарата.

Исследования проводит Оксфордский университет. Именно там первой сотне добровольцев была введена экспериментальная вакцина, которая на первом этапе прекрасно себя зарекомендовала. Все испытуемые чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей, информирует enovosty.com/news.

В случае, если оптимизм ученых подтвердится клиническим испытаниями на всех этапах, уже в сентябре британцев ждет запуск массового производства вакцины от COVID-19, пока только для нужд самой Великобритании.

В дальнейшем ученые надеются на производство вакцины по всему миру. Особенно это касается стран третьего мира, которые остро нуждаются в данном препарате.

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