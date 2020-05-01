Франция отмечает чудесный праздник — День ландыша

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Во Франции в честь ландыша устраивается специальный праздник, а 1 мая официально названо «Днем Ландыша».

В обычные, докоронавирусные годы, улицы Парижа, Лиона, Ниццы, Бордо и других французских городов окутывает в этот день упоительный цветочный аромат: люди несут охапки ландышей, дарят их друг другу, украшают свои дома, информирует enovosty.com/news.

В этот день спрос на ландыши бывает так велик, что их привозят из провинций целыми вагонами, не считая тех миллионов цветов, которые выращиваются в теплицах в окрестностях Парижа.

Интересно, что продавать ландыши первого мая может любой человек, а прибыль, полученная с их продажи, не облагается налогом.

Традиция появилась в 1561 году, когда король Карл IX решил отпраздновать весну, одарив всех придворных дам модными в те времена букетиками ландышей. С тех пор на 1 Мая во Франции принято дарить веточку этого цветка — родным, друзьям, любимым, незнакомцам. Ландыш нужно хранить как талисман.

Букетик ландыша стал самым настоящим помощником для влюбленных: он помогал робкому юноше сделать предложение любимой или просто пригласить на танец, выразив симпатию.

А еще во Франции есть такое поверье: если вам попался ландыш с 13-ю цветками, то это означает, что ваши желания сбудутся, и вы будете счастливы.

Сейчас, в условиях карантина из-за пандемии, День ландыша, так же как и все остальное ушел в виртуальную реальность и переместился в онлайн: люди отправляют своим друзьям и любимым сообщения и открытки с изображением ландышей.