В Италии растет число заболевших COVID-19

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В Италии число заболевших за сутки составило 4 782 человека, а общее количество инфицированных достигло 110 574 человека

В Агентстве гражданской защиты сообщили, что в Италии число смертей от эпидемии COVID-19 возросло на 727 до 13 155, что является самым низким ежедневным показателем с 26 марта. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В то же время число новых случаев заболевания значительно возросло, увеличившись до 4 782 человек. Общее количество инфицированных составило 110 574 человека. Сообщается, что 16 847 человек полностью выздоровели. В реанимации находится 4035 человек.

Ранее сообщалось, что в Италии есть город, у жителей которого есть иммунитет к коронавирусу. Это город Феррара. Несмотря на то, что город находится в эпицентре заражения коронавирусом, процент заболевших там очень низкий