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Концентрация войск РФ на границе с Украиной — вызов Байдену, — генерал США Ходжес

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Генерал США Бен Ходжес убеждён, что наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной - это попытка Путина дестабилизироваться ситуацию, посеять страх и элемент запугивания.

Как передают Экономические новости, об этом заявил бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в комментарии Голосу Америки.

Генерал Ходжес убеждён, что подобные действия со стороны России — это своеобразный тест и вызов Президенту США Джозефу Байдену, который должен на деле продемонстрировать всестороннюю поддержку Украине.

Кроме того Ходжес не считает, что стягивание росийских вооруженных сил к границам с Украиной обязательно приведет к эскалации конфликта и началу новой спецоперации Кремля на Донбассе.

Генерал убеждён, что подобные демонстративные военные манёвры призваны посеять неопределённость и страх, что является излюбленной тактикой Президента России Владимира Путина в войне с Украиной.

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Ходжес отметил, что администрация Байдена должна направить людей в Черноморский регион с тем, чтобы они оперативно отслеживали все действия РФ.

Кроме того, по мнению генерала США, надо активнее привлекать к процессу Германию и Францию, поскольку они напрямую коммуницируют с Кремлем и должны, наконец, привлечь РФ к отвественности, чего ранее им сделать не удавалось.

Вместе с тем генерал Ходжес акцентирует внимание на том, что Украине необходимо начать «эффективно и результативно бороться с коррупцией» внутри страны, поскольку военные ВСУ достойны «сильного, прозрачного, этичного правительства, свободного от коррупции», — отметил Бен Ходжес.

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Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде на внеочередной сессии, 30 марта заявил, что Россия активно стягивает войска к границе с Украиной.

Согласно докладу Хомчака вооружённые силы РФ сконцентрированы на территории временно оккупированного Крыма, а также в Ростовской, Брянской, Воронежской областях.


Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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