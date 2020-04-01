НАТО ускоряет поставки медицинской помощи на фоне срочного проведения РФ «военных учений»

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НАТО ускоряет поставки медицинской помощи союзникам на фоне срочного проведения РФ «военных учений»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО ускорит поставки медицинской помощи наиболее пострадавшим от COVID-19 союзникам, но в то же время альянс должен сосредоточиться на защите Европы на фоне действий Москвы по проведению «военных учений». Об этом сообщает Роберт Эмотт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Мы мобилизуем поддержку со стороны союзников, располагающих соответствующими возможностями, чтобы помочь нуждающимся», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что «турецкий самолет доставит медицинское оборудование в Испанию и Италию».

Однако Столтенберг предупредил, что главной задачей НАТО является защита территории союзников. Он сказал, что альянс был уведомлен Россией в конце марта о широкомасштабных учениях. Аналитики НАТО считают, что число военнослужащих на учениях составляет около 82 000 человек.

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Столтенберг заявил, что альянс отметил «значительное присутствие российского военно-морского флота» в Северном море. «Москва предоставила уведомление о том, что они собирались провести безотлагательные учения, которые, по их словам, предназначались для проверки их возможностей по оказанию военной поддержки гражданскому реагированию на вспышку COVID-19», — сказал Столтенберг. «Но мы на самом деле считаем, что эти учения также использовались, чтобы продемонстрировать НАТО, что они остаются боеспособными, несмотря на COVID-19», — сказал он.

НАТО прекращает военные учения в Европе, чтобы препятствовать распространению коронавируса. По словам официальных лиц, серьезной проблемой является предотвращение распространения коронавируса у военнослужащих. «Я абсолютно уверен, что НАТО будет и впредь обеспечивать сдерживание и оборону», — сказал Столтенберг.