Мировые фондовые индексы продолжают снижаться

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Мировые фондовые индексы продолжают снижаться после незначительного повышения накануне

Мировые фондовые индексы снова снижаются на фоне новостей о росте случаев заболевания COVID-19 и информации от некоторых мировых финансовых учреждений о прекращении выплаты дивидендов. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Французский CAC 40 упал на 4,4% до 4 204, а немецкий DAX снизился на 3,9% до 9 546. Британский FTSE 100 уменьшился на 3,8% до 5 457.

После снижения стоимости американских акций фьючерсы на Dow Jones упали на 3,51% до 20 988,0.

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А фьючерсы на S&P 500 снизились на 3,41% до 2 482,12.

Японский Nikkei 225 уменьшился на 4,5% до 18 065,41, южнокорейский Kospi снизился на 3,9% до 1 685,46, гонконгский Hang Seng уменьшился на 2,2% до 23 085,79, а Shanghai Composite упал на 0,6% до 2734,52.