Люди вигнали Познера з Грузії: Портников пояснив, в чому небезпека ветерана пропаганди РФ

Главная » Последние новости » Новости мира » Люди вигнали Познера з Грузії: Портников пояснив, в чому небезпека ветерана пропаганди РФ Люди вигнали Познера з Грузії: Портников пояснив, в чому небезпека ветерана пропаганди РФ

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Ветерану російської пропаганди Володимиру Познеру довелося залишити Грузію після стихійних акцій протесту через його приїзд

Ситуацію прокоментував відомий журнілст Віталій Портников, — передають Економічні Новини з посиланням на Еспресо. Він вважає, що Познер — набагато небезпечніший пропагандист, аніж відомі Кисельов або Соловйов і пояснює, чому саме:

«Те, що ці люди брешуть, великими літерами написано на їх розгодованих фізіономіях. Довіряти словам таких людей може тільки той, хто сам сповідує зло і хоче бути частиною людиноненависницького путінського режиму.

Познер з його західним досвідом намагається надати цьому режиму людську подобу, імітувати багатоголосся і дискусію. Він надає брехні видимість правди, чорному — сотні відтінків сірого. Тим він і небезпечний. Небезпечним є і той рабський захват, в якому перебувають багато українців при появі таких, як Познер — придих провінційної неповноцінності і меншовартості, той самий комплекс кріпосницької неповноцінності, який дозволяє їм голосувати за цирк», — написав журналіст.

Окрім того, Портников вважає, що ця ситуація являється уроком для українців: «Грузини показали, що самоповага можна не втрачати навіть тоді, коли твоя держава відкриває свої кордони перед пройдисвітами».

Нагадаємо, раніше Економічні Новини розповідали про те, з яким гучним скандалом грузини вигнали відомого російського пропагандиста.

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