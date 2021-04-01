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Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг IR-2M, — Reuters

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Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных газовых центрифуг IR-2M.

Согласно отчету наблюдательного органа ООН по атомной энергии, Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных газовых центрифуг IR-2M, что является еще одним нарушением ядерного соглашения. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Reuters.

«31 марта 2021 года Агентство установило, что «Иран начал подачу UF6 в четвертый каскад, состоящий из 174 центрифуг IR-2m», — говорится в конфиденциальном отчете Международного агентства по атомной энергии. Под UF6 имеется в виду природный гексафторид урана.

Иран сообщил МАГАТЭ, что планирует использовать шесть каскадов установок IR-2m для очистки урана до 5% чистоты.

Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг IR-2M, — Reuters

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«Таким образом, по состоянию на 31 марта 2021 года Агентство подтвердило, что Иран использовал 5060 центрифуг IR-1, установленных в 30 каскадах, 696 центрифуг IR-2m, установленных в четырех каскадах, и 174 центрифуги IR-4, установленных в одном каскаде, для обогащения UF6 до 5%», — говорится в отчете, присланном странам-членам МАГАТЭ.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 6

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