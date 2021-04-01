Австралия запускает ракетный проект стоимостью 761 млн долларов

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Австралия поддерживает связь с Соединенными Штатами по созданию собственных управляемых ракет в рамках десятилетнего проекта стоимостью 761 миллион долларов (1 миллиард австралийских долларов).

«Создание нашего собственного суверенного потенциала на австралийской земле необходимо для обеспечения безопасности австралийцев», — сказал премьер-министр Скотт Моррисон, запуская проект в среду. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Прошло несколько десятилетий с тех пор, как страна в последний раз производила современные ракеты, и в настоящее время она полагается на их импорт от союзников, включая Соединенные Штаты. Австралия в настоящее время создает ракету-ловушку, предназначенную для уничтожения входящих ракет.

Четыре месяца назад Министерство обороны США и Австралия объявили о двусторонних усилиях по развитию гиперзвуковых технологий. Сделка осуществляется в рамках 15-летней программы комплексных летных исследований Южного Креста (SCIFiRE), в рамках которой изучаются гиперзвуковые ГРП, ракетные двигатели, датчики и современные производственные материалы.

В своем стремлении выиграть гонку разработки гиперзвукового оружия США открыли свои объятия союзникам, чтобы они присоединились к их проектам.

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«Американцы стремятся инвестировать очень большие суммы денег в передовые ракетные технологии, особенно потому, что они понимают, что в значительной степени играют в догонялки с Китаем и Россией», — сказал Пол Дибб, заслуженный профессор стратегических и оборонных исследований агентству Bloomberg. «У китайцев есть около 2000 баллистических ракет театра военных действий, некоторые из них имеют дальность действия до 3000 километров и способны нести ядерную боеголовку».