В Турции представили новый гибридный танк, претендующий на серийное производство

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Турецко-катарский производитель бронетехники представил гибридный танк, который сочетает в себе корпус немецкого Leopard 2A4 с башней турецкого производства, чтобы выиграть контракт на серийное производство.

Танк был продемонстрирован BMC 23 января высокопоставленной делегации, в которую входил министр обороны Турции Хулуси Акар и высшее военное руководство, информирует enovosty.com/news.

Представитель BMC сказал, что компания надеется получить от турецкого правительства контракт на серийное производство / модернизацию гибридного танка. Он добавил, что в серийное производство будет вовлечено более 300 танков Leopard, получивших гибридную модернизацию.

«Если военное командование решит заказать серийное производство, мы немедленно приступим к работе», — сказал он.

BMC надеется, что гибридная модель будет испытана в боевых условиях после поступления на вооружение турецких военных. «Это откроет путь к аналогичным обновлениям на сотнях Leopard в разных частях мира», — сказал представитель компании.

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Гибрид Leopard оснащен турецкими системами активной защиты, управления огнем и лазерного предупреждения. Он сочетает в себе шасси легендарного немецкого танка с башней местной разработки Altay, в которой установлено 120-мм гладкоствольное орудие.

Источник, знакомый с гибридной программой, сообщил Defense News, что контракт оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Танк не заменит многомиллиардную программу Altay. В рамках этих усилий Турция планирует построить 1000 единиц основного боевого танка нового поколения. Компания BMC выиграла контракт на серийное производство Altay, но в последние несколько лет у программы возникли проблемы, поскольку Турция продолжает поиск импортного силового агрегата (двигателя и системы трансмиссии).

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Источник: Defensenews