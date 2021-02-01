В Британии планируют построить аэропорт для летающих автомобилей, — Reuters

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Исполнительный директор Urban Air-Port Рики Сандху сообщил, что при поддержке правительства Великобритании и Hyundai Motor Group компания Urban Air-Port построит первый в мире аэропорт для аэроавтомобилей

Британский стартап Urban-Air Port в партнерстве с автомобильной компанией Hyundai Motor разработал инфраструктуру, необходимую для того, чтобы аэроавтомобили поднимались в небо для перевозки людей и грузов. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

С ноября посетители Ковентри смогут увидеть, как выглядит аэропорт с летающими автомобилями и увидеть на посадочной площадке аэроавтомобиль и самолёт вертикального взлёта и посадки (eVTOL).

Городской воздушный порт был выбран в рамках государственной программы, направленной на разработку летающих и новых воздушных транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Проект выиграл грант в размере 1,2 миллиона фунтов (1,65 миллиона долларов).

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«При поддержке правительства Великобритании и Hyundai Motor Group мы построим первый в мире аэропорт для аэроавтомобилей», — сказал исполнительный директор Urban Air-Port Рики Сандху.

Несмотря на прогресс в разработке летающих автомобилей, Сандху сказал, что инфраструктура — это недостающий элемент. «Вы не можете сойти с поезда или сесть в поезд, если не доберетесь до железнодорожного вокзала, поэтому поддержка наземной инфраструктуры является ключевым моментом», — сказал он.