Треть британских компаний собираются перенести свою деятельность за границу после Brexit

Главная » Последние новости » Новости мира » Треть британских компаний собираются перенести свою деятельность за границу после Brexit Треть британских компаний собираются перенести свою деятельность за границу после Brexit

Закрыть Отправить

Политический тупик из-за сделки по Brexit усилил волнение среди бизнеса.

Около трети британских компаний могут перенести свою деятельность за границу из-за ожидаемого ухода Великобритании из Европейского Союза. Политический тупик из-за сделки по Brexit усилил волнение среди бизнеса, информирует enovosty.com/news.

Опрос, проведенный группой Института директоров, показал, что 16 процентов предприятий уже имеют планы переселения, в то время как еще 13 процентов «активно рассматривают» переезд.

Временный директор института Эдвин Морган сказал, что у небольших фирм обычно более ограниченные ресурсы, и для них «размышления о таком дорогостоящем действии ясно показывают, в каком опасном положении они находятся».

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, но соглашение о выходе, заключенное между правительством премьер-министра Терезы Мэй и блоком в конце прошлого года, было отклонено британским парламентом.

Читайте: В ЕС приняли решение объединиться в усилиях по разработке ИИ

Британские законодатели проголосовали на этой неделе, чтобы отправить Мэй обратно в Брюссель для достижения изменений в соглашении о выходе. Но ЕС непреклонен, сделка не может быть пересмотрена, в результате чего Британия склоняется к граничному отходу от блока, который, по мнению многих предприятий, вызовет экономический хаос.

Опрос около 600 производителей, проведенный исследовательской компанией Markit и Чартерным институтом закупок и поставок, показал, что товарные запасы готовой продукции резко возросли, в то время как оптимизм в секторе достиг 30-месячного минимума, и рабочие места начали сокращаться.

Высокопоставленные министры правительства предположили, что Великобритании, возможно, придется искать отсрочку для Брексита, чтобы найти время для поиска решения.

Читайте: Brexit превращается в «Санта-Барбару»

Отсрочка потребует одобрения 27 стран ЕС. Министр Европы Ирландии Хелен Макэнти заявила, что блок, скорее всего, согласится, если у Британии есть на то веские основания.

«Бессмысленно искать продление, если через три месяца мы вернемся туда же», — сказала она. «У нас должно быть четкое руководство от правительства Великобритании относительно того, чего мы хотим достичь».

Камнем преткновения для многих британских законодателей является пограничная мера, известная как «backstop» — защитный механизм, который позволит Великобритании объединиться в таможенный союз с ЕС, чтобы устранить необходимость в проверках вдоль границы между Северной Ирландией Великобритании и членом ЕС Ирландией после Brexit.

Пограничная зона была горячей точкой в ​​течение десятилетий конфликта в Северной Ирландии, который унес жизни 3700 человек. Свободный поток людей и товаров через почти невидимую границу лежит в основе как местной экономики, так и мирного процесса в Северной Ирландии.