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The Washington Post: Россия развращает либеральный мировой порядок

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Американским разведывательным сообществом была опубликована всемирная оценка угроз, согласно которой авторитарные режимы рассматривают международные организации, основанные на демократических принципах, как угрозу интересам режима и поэтому сосредотачивают все свои усилия на том, чтобы мешать действиям этих институтов.

Авторитарные режимы рассматривают два способа использования международных организаций: защита своих режимов и подрыв западных ценностей, — сообщает Джош Роджин в издании The Washington Post , информирует enovosty.com/news.

Действия России по подрыву реализации основных функций международных организаций не новы. Москва пытается мешать Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) контролировать демократические выборы в течение многих лет.

Однако постепенно в борьбу з западными ценностями вступают и новые игроки. Китай использует свою растущую мощь в США не только для того, чтобы помешать критике правозащитной практики Пекина, но и для того, чтобы изменить отношение США к правам человека во всем мире.

The Washington Post: Россия развращает либеральный мировой порядок

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По словам Кристофера Уолкера, вице-президента Национального фонда поддержки демократии, авторитарные власти рассматривают международные организации, основанные на демократических принципах, как угрозу интересам режима и поэтому сосредотачивают все свои усилия на том, чтобы мешать действиям этих институтов. «Суть в том, что авторитарные лидеры полны решимости подчинить существующие принципы своим предпочтениям», — сказал он.

Всемирная оценка угроз, опубликованная на этой неделе американским разведывательным сообществом, четко определила существующую проблему. «Китай и Россия расширяют сотрудничество друг с другом и действуют через международные организации для формирования глобальных правил и стандартов в своих интересах и создания противовеса Соединенным Штатам и другим западным странам», — говорится в заявлении.

Слишком долго западные демократии придерживались подхода “laissez – faire”, который означает невмешательство в деятельность международных организаций, в то время как авторитарные режимы работали над тем, чтобы заставить организации действовать в их интересах. Решение этой проблемы имеет решающее значение для победы демократии, сохранения безопасности, процветания и свободы.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 25

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