Польша сокращает поставки нефти из России

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С целью диверсификации источников закупки сырья польский нефтяной концерн Orlen сокращает закупку нефти в РФ на 30%

С целью снижения зависимости от России и диверсификации источников закупки сырья государственный польский нефтяной концерн Orlen уменьшает объемы закупки нефти у российской компании “Роснефть”, — сообщает Польское радио, информирует enovosty.com/news.

Согласно подписанному контракту, объемы поставок нефти, импортируемой из России на польский нефтеперерабатывающий завод, будут составлять 5,4 — 6,5 млн тонн нефти в год, в то время как раньше объемы закупок были 6 — 8,4 млн тонн сырья в год и составляли около 90% общих объемов поставок.

Таким образом концерн планирует сократить объемы поставок нефти из РФ на 30%, что обусловлено подписанием контрактов с новыми поставщиками сырья, такими как США, Объединенные Арабские Эмираты, Ангола и Нигерия.

Напомним, ранее нефтяной концерн Orlen уже отказался от поставок нефти из Ирана из-за американских санкций.

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