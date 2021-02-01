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Польша ослабляет карантинные ограничения

Главная » Последние новости » Новости мира » Польша ослабляет карантинные ограничения
 
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Власти Польши отменили некоторые карантинные ограничения

В Польше отменили некоторые карантинные ограничения, которые были введенны из-за COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что в стране начали работать торговые центры, библиотеки, музеи и картинные галереи. В то же время, рестораны, бары, ночные клубы, спортивные залы и отели все еще остаются закрытыми. Глава Минздрава Польши Адам Недзельский сказал, что большинство школ не откроются до марта.

Польша ослабляет карантинные ограничения

Недзельский подчеркнул, что важно продержаться для избежания третьей волны эпидемии COVID-19.

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Согласно статистическим данным Worldometers, в Польше выявили около 1,51 млн инфицированных COVID-19. Уже выздоровели около 1,3 млн человек.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 167

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