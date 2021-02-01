Польша ослабляет карантинные ограничения

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Власти Польши отменили некоторые карантинные ограничения

В Польше отменили некоторые карантинные ограничения, которые были введенны из-за COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что в стране начали работать торговые центры, библиотеки, музеи и картинные галереи. В то же время, рестораны, бары, ночные клубы, спортивные залы и отели все еще остаются закрытыми. Глава Минздрава Польши Адам Недзельский сказал, что большинство школ не откроются до марта.

Недзельский подчеркнул, что важно продержаться для избежания третьей волны эпидемии COVID-19.

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Согласно статистическим данным Worldometers, в Польше выявили около 1,51 млн инфицированных COVID-19. Уже выздоровели около 1,3 млн человек.