Озлобленность россиян растет, — Financial Times

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На фоне достаточного количества денежных средств в бюджете РФ реальные доходы россиян падают, а налоги растут, что вызывает негодование и озлобленность россиян

В России, где реальный доход населения падает с каждым годом, поднимаются налоги, людей заставляют дольше работать, профицит бюджета в 2018 году составил 41 млрд долларов, — сообщает Financial Times , информирует enovosty.com/news.

То есть получается, что в бюджете России есть достаточно средств для увеличения доходов простого населения и проведения экономических реформ, однако государство ничего не предпринимает для улучшения жизни россиян. А жители России погрязли в долгах перед банками и не имеют возможности изменить сложившуюся ситуацию.

Все это вызывает негодование и озлобленность россиян, а рейтинг Путина падает. Согласно опросу, проведенному «Левада-центр», 45% опрошенных жителей РФ считают, что действия власти неэффективны и страна движется не в верном направлении, а действия российского правительства не одобряют 61% опрошенных респондентов.

Напомним, ранее сообщалось, что высокий уровень закредитованности россиян вызывает беспокойство Всемирного банка. Общая задолженность граждан РФ перед финансовыми учреждениями достигла 210 млрд евро.

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