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Китайские бомбардировщики смоделировали атаку на авианосец ВМС США в Южно-Китайском море

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Китайские самолеты провели имитацию атаки на американский авианосец, сообщили в интервью Insider в пятницу военные США, подтвердив ранее опубликованные The Financial Times сообщения.

Китайские бомбардировщики недавно смоделировали нападение на авианосец ВМС США в Южно-Китайском море, заявили в пятницу военные США, подтвердив ранее опубликованные Financial Times сообщения.

Когда в минувшую субботу авианосная ударная группа ВМС во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт» вышла в Южно-Китайское море, китайские военные отправили восемь бомбардировщиков H-6K, четыре истребителя J-16 и один противолодочный самолет Y-8, пролетевший мимо Тайваня в оспариваемый водный путь, информирует enovosty.com/news.

Данные отслеживания показывают, что авианосная ударная группа США вошла в Южно-Китайское море через канал Баши, когда китайские истребители пролетели через опознавательную зону ПВО Тайваня.

На следующий день военный аналитик с материка сообщил китайскому государственному агентству Global Times, что этот шаг Китая, возможно, был учением, направленным на «повышение боеспособности НОАК против американских авианосцев», поскольку бомбардировщики могли практиковаться в нанесении атак.

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Другой аналитик сообщил газете, что эти полеты были «вероятными обычными операциями», не имеющими никакого отношения к находящимся поблизости судам США.

Бомбардировщик ВВС Китая H-6K

Бомбардировщик ВВС Китая H-6K 

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Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с разведкой США и их союзниками, сообщила в пятницу, что китайские бомбардировщики и истребители имитировали атаку на авианосную ударную группу ВМС США. Сообщается также, что китайские пилоты бомбардировщиков подтверждали приказы о нанесении ударов с моря и имитировали запуск противокорабельных ракет.

Представитель Индо-Тихоокеанского командования США капитан Майк Кафка сообщил Insider в заявлении по электронной почте, что «авианосная ударная группа США внимательно следила за всей деятельностью ВМС и ВВС Народно-освободительной армии (НОАК), и ни разу они не представляли угрозы для кораблей, самолетов или моряков ВМС США».

Представитель министерства обороны заявил, что китайские самолеты не приближались к кораблям ВМС США на расстояние ближе чем 250 миль, в результате чего они оказались вне расчетной дальности действия противокорабельных крылатых ракет YJ-12, которые несет H-6K. Однако, по словам чиновника, была имитация атаки.

Кафка сказал в заявлении INDOPACOM: «Действия НОАК, о которых здесь говорится, являются последними в череде агрессивных и дестабилизирующих действий».

Представитель заявил, что «эти действия отражают постоянные попытки НОАК использовать свои вооруженные силы в качестве инструмента для запугивания или принуждения тех, кто действует в международных водах и воздушном пространстве, включая их соседей и тех, кто имеет конкурирующие территориальные претензии», добавив, что «Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право, демонстрируя решимость благодаря нашему оперативному присутствию во всем регионе».

В прошлое воскресенье ВМС США заявили, что авианосная ударная группа с авианосцем «Теодор Рузвельт» находится в плановом развертывании в зоне ответственности 7-го флота США для проведения операций по обеспечению безопасности на море.

Китай возражает против регулярного присутствия американских вооруженных сил в Южно-Китайском море, хотя они действуют в этом районе десятилетиями.

«Для мира и стабильности в регионе не пойдет на пользу, если Соединенные Штаты будут часто отправлять военные корабли и самолеты в Южно-Китайское море, чтобы продемонстрировать свои мускулы», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на брифинге для прессы в понедельник.

Последние события в Южно-Китайском море подчеркивают проблемы, с которыми столкнется новая администрация Байдена в связи с действиями Пекина и растущей военной мощью Китая.

Источник: Businessinsider


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