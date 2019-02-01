ЕС создает контактную группу по Венесуэле

Главная » Последние новости » Новости мира » ЕС создает контактную группу по Венесуэле ЕС создает контактную группу по Венесуэле

Закрыть Отправить

Европарламент решил не оставаться в стороне венесуєльского кризиса, а также помощь разобраться в непростой политической ситуации в стране. Для этого будет создана специальная международная контактная группа.

Такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, информирует enovosty.com/news.

Основная цель группы будет заключаться в том, чтобы суметь мирно урегулировать конфликт в Венесуэле. За работой группы будет наблюдать координаторы Европейского Союза. Со слов главы, группа получит специальный мандат, который будет действовать 3 месяца.

Известно, что в состав международной группы должны войти представители таких стран: Германия, Нидерланды, Швеция, Италия, Британия, Испания, Франция, Португалия. Кроме этих стран, также будут и латиноамериканские представители. Отмечается, что согласия дала Боливия, Уругвай, Эквадор, а также Коста-Рика.

Федерика Могерини сообщила, что первое заседание международной группы должно пройти уже на следующей недели в Южной Америке, а вот точное место пока не оглашается.

Читайте: Николас Мадуро считает, что Трамп хочет его смерти