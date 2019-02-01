ЕС опасается распространения ядерного оружия из-за выхода США из ракетного договора

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В пятницу министры иностранных дел стран Европейского союза выразили обеспокоенность по поводу распространения ядерного оружия, поскольку Соединенные Штаты готовы выйти из ключевого договора эпохи холодной войны, обвиняя Россию в его нарушении.

Администрация Трампа готова объявить в пятницу, что она выходит из договора о ядерных силах средней дальности, который США согласовали с Советским Союзом в 1987 году. Пакт запрещает производство, испытания и развертывание наземных крылатых и баллистических ракет с дальностью действия 500–50000 километров, информирует enovosty.com/news.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвала обе стороны придерживаться договора.

«То, что мы определенно не хотим видеть, — это то, что наш континент снова становится полем битвы или местом, где сталкиваются другие сверхдержавы. Это относится к далекой истории», — сказала Могерини журналистам в Румынии.

«Важно, чтобы разоружение и международная архитектура контроля над вооружениями были включены в международную повестку дня», — заявил министр иностранных дел Германии Хейко Маас. «Без договора по INF будет меньше безопасности, но мы должны принять во внимание, что договор INF был нарушен российской стороной».

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Министр иностранных дел Германии Хейко Маас (справа), министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (слева) и госсекретарь Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Джереми Хант выступают с заявлениями на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте, Румыния, в четверг. 31 января 2019 года.

Пентагон поделился информацией с союзниками по НАТО, утверждая, что новая российская ракетная система 9М729 подпадает под действие договора. Он считает, что наземная крылатая ракета может дать Москве возможность нанести ядерный удар по Европе практически без уведомления.

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Москва настаивает на том, что ракета имеет дальность менее 500 километров.

В октябре президент Дональд Трамп предупредил, что США откажутся от договора из-за предполагаемых нарушений со стороны России. Если Москва не вернется к его соблюдению, Вашингтон заявил, что начнет шестимесячный процесс выхода из пакта со 2 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия на прошлой неделе не показала никаких признаков того, что она готова вернуться к соблюдению в переговорах с послами союзников.

«Опасение состоит в том, чтобы увидеть распространение, увидеть разработку ядерного оружия, которое является опасным для всей территории Европы», — сказал министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

«Я надеюсь, что наши американские коллеги, в том числе вне рамок договора, будут продолжать работать над этим диалогом с Россией», — сказал он.

Европейцы стремятся избежать повторения ракетного кризиса в 1980-х годах. Союзники по НАТО решили разместить американские крылатые и баллистические ракеты «Першинг-2» в Европе в 1983 году, поскольку переговоры с Москвой по поводу размещения ракет SS-20 в Восточной Европе сорвались.

Министры из стран Балтии, близких к границам России — Литвы, Латвии и Эстонии — в основном поддерживают действия США и винят Россию.

Министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичюс сказал, что потеря такого договора всегда означает «меньше стабильности, больше неопределенности, и, безусловно, это плохо».

Но министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сказал, что у России еще есть время вернуться к соблюдению договора.

«Россия должна показать, хотят ли они по-прежнему выполнять условия соглашения. Существует шестимесячный срок уведомления, поэтому у нас еще есть время для выполнения условий, и именно на это мы должны рассчитывать », — сказал Блок.