Associated Press: Италия вступила в рецессию, омрачая перспективы ЕС

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Итальянская экономика стала серьезным источником беспокойства ЕС из-за ухудшающихся экономических показателей, роста внешнего долга и ссоры нового правительства с исполнительной комиссией Европейского союза относительно своих бюджетных планов.

В Италии началась рецессия экономики, что вызывает опасения относительно перспектив дальнейшего развития еврозоны, — сообщают Колин Берии и Пенн Пилас в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Итальянское статистическое агентство заявило, что состояние экономики страны, которая является третьей по величине в ЕС, ежеквартально ухудшается на 0,2%. После падения ВВП на 0,1% в течение предыдущего трехмесячного периода стало ясно, что экономика Италии демонстрирует явные признаки рецессии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что «не обеспокоен» этими данными, так как это является временным фактором.

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Однако, в последние несколько месяцев итальянская экономика стала серьезным источником беспокойства ЕС, отчасти из-за ссоры нового правительства с исполнительной комиссией Европейского союза относительно своих бюджетных планов. Правительство хочет увеличить расходы на развитие итальянской экономики путем увеличения выплат по социальному обеспечению и отмены пенсионной реформы.

Комиссия ЕС, обеспокоенная возобновлением обострения долгового кризиса в регионе, настаивает на том, чтобы итальянское правительство вернулось к предыдущим планам своих расходов, потому что существует высокий уровень угрозы роста задолженности страны.

Напомним, внешний долг Италии составляет 133% ВВП, что является наибольшим показателем задолженности среди стран еврозоны после Греции.