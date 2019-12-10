«Выливание денег в яму»: США потратили на восстановление Афганистана больше, чем на послевоенную Европу

Главная » Последние новости » Новости мира » "Выливание денег в яму": США потратили на восстановление Афганистана больше, чем на послевоенную Европу "Выливание денег в яму": США потратили на восстановление Афганистана больше, чем на послевоенную Европу

Закрыть Отправить

Один американский чиновник в документах, полученных The Post, охарактеризовал планы по созданию сильного центрального правительства в Афганистане как «идиотские», в то время как другой сказал, что единственной частью процветающей рыночной экономики была торговля наркотиками.

США потратили миллиарды долларов, пытаясь превратить Афганистан в функциональное государство, в котором есть сильное центральное правительство и процветающая экономика, но план в основном провалился, отчасти потому, что США наводнили слабое государство куда большим количеством денег, чем нужно было, информирует enovosty.com/news.

Война в Афганистане продолжается уже 18 лет и конца ей не видно. Тысячи документов, полученных Washington Post, показывают, что высокопоставленные официальные лица США знали, что ситуация, несмотря на все усилия Америки, была беспорядочной, но пыталась ввести общественность в заблуждение относительно того, насколько плоха ситуация на самом деле.

Президенты Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп обещали остановить процесс государственного строительства в Афганистане, но не сделали, как обещали.

США потратили более 133 миллиардов долларов, пытаясь построить современный стабильный Афганистан. Эта цифра — больше, чем США потратили, учитывая инфляцию, на восстановление всей Западной Европы после окончания Второй мировой войны, сообщает Post.

Читайте: В США приняли важное решение по военной помощи Украине

В отличие от Европы, США потерпели неудачу в своих усилиях по восстановлению разрушенного войной Афганистана.

Афганское правительство по-прежнему сильно зависит от США, и американские официальные лица, как сообщает The Post, говорят, что страна будет по-прежнему нуждаться в миллиардах долларов помощи ежегодно в течение десятилетий.

«Наша политика заключалась в том, чтобы создать сильное центральное правительство, которое было бы идиотским, потому что в Афганистане нет истории сильного центрального правительства», — сказал бывший сотрудник Госдепартамента правительственным интервьюерам четыре года назад.

Читайте: Почему «маленькие войны» США станут еще более смертоносными в будущем

«Срок создания сильного центрального правительства — 100 лет, которых у нас не было».

В 2015 году Дуглас Люте, генерал армии в отставке, который ранее наблюдал за войнами в Ираке и Афганистане, заявил, что в Афганистане дела с местной экономикой намного хуже, чем все думали.

«Мы заявили, что наша цель — создать «процветающую рыночную экономику», — пояснил Люте правительственным интервьюерам, согласно документам, полученным The Post. «Я думал, что мы должны были указать на процветающую торговлю наркотиками. Это единственная часть рынка, которая работает».

Комментируя расходы США на проекты по государственному строительству, Люте охарактеризовал то, что США делают в Афганистане, как выливание денег в яму, поскольку эти средства зачастую ужасно управлялись.

Расходы, наводнение страны деньгами, взяточничество, коррупция и мошенничество, подрывают легитимность правительства, которое США пытались создать.

Кристофер Коленда, полковник армии, который служил советником трех генералов, сказал, что правительство при бывшем президенте Афганистана Хамиде Карзае превратилось в клептократию всего за несколько лет участия США.

«Мне нравится использовать аналогию с раком», — сказал он в правительственном интервью, пишет The Post.

«Мелкая коррупция похожа на рак кожи; есть способы борьбы с ним, и вы, вероятно, будете в порядке», — объяснил Коленда интервьюерам. «Коррупция внутри министерств — более высокий уровень, похожа на рак толстой кишки; он хуже, но если вовремя его уловить, то, вероятно, все будет в порядке. Однако клептократия похожа на рак мозга: она смертельна».