Time: Мировой рынок может превратиться в дикие джунгли

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Из-за прекращения деятельности Апелляционного органа ВТО мировой рынок может превратиться в дикие джунгли

Мировая торговля может потерять Апелляционный орган ВТО, из-за чего страны не смогут подавать апелляцию на решение суда первой инстанции, мировой рынок превратиться в дикие джунгли, а страны столкнутся с тем, что критики называют «законом джунглей». Об этом сообщает издание Time, информирует enovosty.com/news.

Срок полномочий двух из трех последних судей Апелляционного органа ВТО подходит к концу. ВТО и дальше может рассматривать жалобы и выносить решения. Но теперь его решения нельзя будет обжаловать

«Мы находимся в кризисном положении нашей глобальной торговой системы», — заявила член палаты представителей США Стефани Мерфи.

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В то же время, президент США Дональд Трамп всегда сильно критиковал ВТО. Трамп утверждают, что торговая организация ограничивает способность Америки противодействовать недобросовестной торговой практике Китая и других стран.